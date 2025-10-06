¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¿ÍÌ±¸µ±ß¤Ï£²·î°ÊÍè¹âÃÍ¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ï£¹ÆüºÆ³«¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ ±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¿ÍÌ±¸µ±ß¤Ï£²·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë£²£±¡¥£°£´£²¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¼«ÂÎ¤Ï¹ñ·ÄÀá¤ÇµÙ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹Æü¤«¤é¤ÎºÆ³«¤È¤Ê¤ë¡£¥É¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¿ÍÌ±¸µ¤Ï¼ã´³¥É¥ëÇã¤¤¤Ç£·¡¥£±£³Âæ¤«¤é£·¡¥£±£´£´£¶¤òÉÕ¤±¤¿¡£ CNYJPY 21.040USDCNH7.1422