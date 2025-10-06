4Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸å¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡Ê±¦¡Ë¤È¹â»ÔÁíºÛ¡áÅìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÅÞËÜÉô¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î¼óÁê½¢Ç¤¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÁÈ³Õ¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤ò³ÕÎ½¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬6ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï6Æü¤â¡¢ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤äÁíÌ³²ñÄ¹¤éÅÞ»ÍÌò¿Í»ö¤Î¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤¿¡£7Æü¸áÁ°¤ËÁíÌ³²ñ¤ÈÌò°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â­¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÌÐÌÚ»á¤ÏÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢¼«¿È¤ò»Ù±ç¤¹