©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 9月28日日曜日に、『日曜だけどサクサク土曜日中邨雄二ですin 喜楽館』のイベントがあり、 ここで、藤崎さんと漫才をさせてもらいました！ミルクボーイをリスペクトす