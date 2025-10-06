¡Ú¡Ö¼êÄÍ¼£Ãî¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ôー¥·¥º¡×¡Û 11·î14Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§7,000±ß¡ÊÍ½²Á¡Ë É½»æ ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û Î©Åì¼Ë¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£Ãî»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¼êÄÍ¼£Ãî¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ôー¥·¥º¡×¤ò11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,000±ß¡ÊÍ½²Á¡Ë¡£ ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£Ãî»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¤ÎÉü¹ï¥·¥êー¥º¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ôー¥·¥º¡×¤ÎÂè5ÃÆ¡£1972Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óOBA¡×¤ÎÀ¸¸¶¹Æ