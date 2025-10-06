¥Á¥ê³«ºÅ¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï5Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Á´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¡¢16¶¯¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏAÁÈ¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀEÁÈ¤ò3°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤È¤âÁ°²óÂç²ñ¤ÏGLÇÔÂà¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î2Âç²ñ¤âÂ·¤Ã¤Æ16¶¯ÇÔÂà¡£ÆüËÜ¤Ï2003Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤Î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿13Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¢¥¸¥¢Àª¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤¬