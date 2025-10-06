¥Õ¥é¥ó¥¹G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¿¼Ìë¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´3¡áÀÆÆ£¿ò¡¢Éã¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ÏÂç³°17ÈÖÏÈ¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£Áá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ï¸åÂ³¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¡¢14Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¢§ËÌÂ¼Í§±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é³°ÏÈ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É°ìÈÖ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ»Ãæ¥ê¥é¥Ã¥¯