¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ55Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì¸©»³¸©»Ô¤Î»³¸©»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÂÎ°é´ÛÀµÌÌ¸¼´Ø¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸©»Ô¤Ë½»¤à77ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤¬Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ç¼Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¸í¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£