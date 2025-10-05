とちぎテレビ 秋空の下、日光市の寺で５日、日本伝統の雅楽の演奏会が行われました。 この演奏会は、日光市大桑地区にある法蔵寺の長田真宏住職が開いたものです。長田住職は修行をした京都で雅楽に触れその文化を栃木にも広めたいと２５年前に「のりがおか雅楽会」を発足させこれまで春と秋の年２回定期的に演奏会を開いてきました。 演奏会では、狩衣と呼ばれる平安装束にメンバー８人が身を包み雅楽の代表的な演