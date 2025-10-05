とちぎテレビ 秋の高校野球栃木大会は５日決勝を迎え、勝てば２連覇となる佐野日大と、１６年ぶりの優勝を目指す文星芸大附属が対戦しました。 試合は１対１の同点で迎えた８回表。 文星は２本のヒットでツーアウト１塁２塁とし、打席には５番・高田。 レフトの頭上を越える逆転の２点タイムリーツーベースを放ち、２人が帰って３対１と勝ち越しに成功します。 迎えた９回裏、後がない佐野日