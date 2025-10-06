ËÌÄ«Á¯¤¬10·î10Æü¡¢Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê±ÜÊ¼¼°¡Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅÞÁÏ·ú¡Ê1945Ç¯10·î10Æü¡Ë°ÊÍè42²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¶âÆüÀ®¡Ê¥­¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¼çÀÊ¤È¶âÀµÆü¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¤¥ë¡Ë¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì13²ó¹Ô¤¤¡¢¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Ï16²óÌÜ¤Î±ÜÊ¼¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±ÜÊ¼¼°¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¼£ÅªÌÜÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤­¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ½é¤Î±ÜÊ¼¼°¤Ï1948Ç¯¡¢