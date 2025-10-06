ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î½Ð¿È¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢Ì¾Ìç»äÎ©Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÌîÂ¼æÆ¸ã¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÊÙ¶¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÁÓ¼º¡£À®ÀÓ¤Ï²¼Íî¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¹â¹»¤ËÆâÉô¿Ê³Ø¤Ç¤­¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶µ»Õ¤«¤éÎ±Ç¯¤«Âà³Ø¤Î2Âò¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÌôÊª¡×¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¿ÍÀ¸¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜÍ´µ®»á¤Î¿·´©¡Ø¥ë¥Ý¼ºí©¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ