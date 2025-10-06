ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Ï9·î26Æü¡¢¶áÎÙ¤ÎÀéÂÌÃ«¾®³Ø¹»¤Ç¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥¼ø¶È¡Ö¤â¤°¤â¤°Classroom¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¡×¡£Á°²ó6·î¤Î¹ÖµÁ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²ÈÄí¤Ç¼ÂÁ©¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤â¿Þ¤é¤ì¤¿¡£CSV·Ð±Ä¤Î°ì´Ä¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÌÜÅª¤Ï¡ÖÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¡¢ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤Ç¡¢º£´ü¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î57¿Í¤¬»²²Ã¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿