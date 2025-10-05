とちぎテレビ 作新学院高校出身でプロ野球・埼玉西武ライオンズの今井達也投手がアメリカ大リーグ挑戦を含め今後について球団と協議する意向であることが５日までに関係者への取材で分かりました。 西武の今井達也投手は現在２７歳。アメリカ大リーグのメジャー球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント権はないため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があります。