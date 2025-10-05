とちぎテレビ 那須塩原市の山林で４日開催されたオリエンテーリング大会で８０代の男性が行方不明になっています。男性が遭難したものとみて警察などが捜索を続けています。 大会を主催した日本オリエンテーリング協会によりますと４日、那須塩原市湯本塩原で開かれていた大会に埼玉県から参加していた８０代の男性の帰還が確認されず現在も行方が分からないということです。 大会は５日も行われる予定でした