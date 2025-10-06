¡þÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ Î¦¾å¶¥µ»(5Æü¡¢¼¢²ì)À®Ç¯½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ë·è¾¡¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë»ûÅÄÌÀÆü¹áÁª¼ê(ËÌ³¤Æ»/¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¯¥ê¥¨¥¤¥È)¤¬13ÉÃ53(É÷-0.4)¤Î5Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇË¬¤ì¡¢¾Ð´é¤ÈÎÞ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¤ò13ÉÃ36(+0.6)¤ÎÁÈ2Ãå¤ÇÆÍÇË¡£·è¾¡¤ÏÀ¶»³¤Á¤µ¤ÈÁª¼ê(¤¤¤Á¤´)¤¬13ÉÃ07¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢»ûÅÄÁª¼ê