Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î6Æü¡Á10·î12Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡È´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ç¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬¼Â¤Ã¤Æ¡¢À®²Ì¤äÉ¾²Á¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤íÈ¿¾Ê¤âÀ¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤Ï¤º¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÇ´¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÌÔ½ë¤ò¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£