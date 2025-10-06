¥·¡¼¥º¥ó²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëJ1¥ê¡¼¥°¡£Ì¾Ìç¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç»þÅÀ¤Ç¡¢20¥Á¡¼¥àÃæ15°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£33ºÐ¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2022Ç¯WÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤¿¤À¡¢²ÃÆþÄ¾¸å¤Îº£Ç¯1·î¤Ë±¦É¨ÆâÂ¦È¾·îÈÄÂ»½ý¡¢5·î¤Ë±¦ç½ÉôÆùÎ¥¤ì¡¢8·î¤Ëº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¤ÇÎ¥Ã¦¡£3¡Á4·î¤Ë¤Ï°ì»þÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤âÎ¥Ã¦Ãæ