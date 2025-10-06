ÅÐÄ£¤¹¤ë²­Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¡Êº¸¡Ë¡á6Æü¸áÁ°¡¢Æî¾ë»ÔÌò½ê²­Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤Ï6Æü¡¢»Ô¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£¸øÁªË¡¤Ë´ð¤Å¤­¡¢40Æü°ÊÆâ¤Ë»ÔµÄÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£11·î9ÆüÅê³«É¼¤¬Í­ÎÏ¡£»ÔµÄÁª¸å¤Î»ÔµÄ²ñ¤ÇºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¸Å¼Õ»á¤Ï¼º¿¦¤¹¤ë¡£²Ä·è¤Ë¤ÏÁ´µÄ°÷¡ÊÄê¿ô20¡Ë¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¸Å¼Õ»á¤ÏµÄ