2025Ç¯9·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¸µ±î´äÀÐ¤Î¿¹ÏÆÏÂÀ®¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ­»ö¤À¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÍ­µÈ¹°¹Ô¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡¦±î´äÀÐ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òÃ£À®¤·¤¿Ì¾¶Ê 2025Ç¯9·î¤Ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£ Âè1°Ì¤Ï¡¢ÅÔÎ©¹â¹»¤Î²ÈÄí²Ê¤Î¶µ»Õ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é¸½¶â700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Îµ­»ö¤À¡£²á