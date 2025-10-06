ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ç5Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢³á¤¬Ã«±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤ê¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿²óÁ÷Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡¢Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¡£¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿²óÁ÷Îó¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤Ï¸«½¬¤¤´ü´ÖÃæ¤Ç¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬¸½ÃÏ¤Ë»ö¸ÎÄ´ºº´±¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Àþ¤Ï6Æü»ÏÈ¯¤«¤é½ÂÃ«±Ø¡Áºí¾Â±Ø¤Î´Ö¤Ç¸«¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Å´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÇß¸¶½ß»á¤Ï¡Ö¸«½¬¤¤±¿Å¾»Î¤¬¼Ö¸Ë¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¸í¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤ÇÄä¼Ö¡×¡Ö»ØÎá½ê¤¬²ò½ü