¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ï6Æü¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎÁ´6¹©¾ì¤Ç2Æü¤«¤éÀ¸»º¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Æü¤Ë¤Ï¡¢»î¸³Åª¤Ë¼êºî¶È¤Ç¤Î¼õÃí¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¸»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉüµì¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£