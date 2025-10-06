¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤â20Ç¯30Ç¯¤ÈÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸åÀ¸³è¤ò¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÏÅ¤¤¤­¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ Ï·¸å2000Ëü