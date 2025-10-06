2025Ç¯9·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè3°Ì¤Ï²­Æì¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬»É»¦¤µ¤ì¡¢Â©»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Îµ­»ö¤À¡£ ¡Ú²èÁü¡Û»¦¤µ¤ì¤¿¼óÆ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿µ­»ö¤òºÜ¤»³èÌö¤ò´î¤Ö¥Ö¥í¥° 2025Ç¯9·î¤Ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£ Âè1°Ì¤Ï¡¢ÅÔÎ©¹â¹»¤Î²ÈÄí²Ê¤Î¶µ»Õ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é¸½¶â700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï