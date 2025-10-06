Ìó30Ç¯Á°¤ËÂç·¿¤ÎÁð¿©¶²Îµ¡ÖÄ»±©Îµ¡×¤Î²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»°½Å¸©Ä»±©»ÔÆâ¤Ç5Æü¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à²½ÀÐ¤ÎºÎ½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä»±©»Ô°Â³ÚÅçÄ®¤ÎÅÖÉÍ³¤´ß¤Ç¤Ï1996Ç¯7·î¤ËÌó1²¯3500ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤«¤éÂç·¿¤ÎÁð¿©¶²Îµ¡ÖÄ»±©Îµ¡×¤Î¹ü¤Î²½ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÎ½¸²ñ¤Ï¡¢¶²Îµ¤¬À¸¤­¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î³­¤ä¿¢Êª¤Î²½ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÄ»±©¶²Îµ¸¦µæ¿¶¶½²ñ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢5Æü¤Ï¸©Æâ³°¤«¤éÌó60¿Í¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÉÍ¤Ë²¼¤ê¤ë¤È¥Ï