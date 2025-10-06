»°½Å¸©Æî°ËÀªÄ®¤ÎÄ®À©20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¼°Åµ¤¬5Æü¡¢Æî°ËÀªÄ®Ä®Ì±Ê¸²½²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆîÅçË­µùÂÀ¸Ý¤ÈÍèÉÐ¤ÎË¡Íæ³­¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æî°ËÀªÄ®¤Î¾­Íè¤òÃ´¤¦ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°é±à»ù¤¬±Ñ¸ì¤Î²Î¤ÈÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æî°ËÀªÄ®¤Ï¡¢2005Ç¯10·î1Æü¤ËÆîÀªÄ®¤ÈÆîÅçÄ®¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦µ­Ç°¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ÍèÉÐ¤äÄ®Ì±¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ç¤ÏÆî°ËÀªÄ®¤Î¾åÂ¼µ×¿ÎÄ®Ä¹¤¬°§»¢¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÍèÉÐ