¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ï¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¿Íµ¤³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤µ¤¬¤·¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ä¥Î¥é¥Í¥³¤Î¥Ñ¥±¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¢£·ÊÉÊ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤µ¤¬¤·¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò