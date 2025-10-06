S&P500¤Ï½µ´Ö¤Ç1.09¡ó¾å¾º¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯100¤â1.15¡ó¾å¾º ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï10·î1Æü¤«¤éÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤¬ÊÄº¿¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»´ØÏ¢Ë¡°Æ¡ÊºÐ½ÐË¡°Æ¡Ë¤¬´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¤º¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ñ¶âÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¼£°Â¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¡ÖÉÔ²Ä·ç¤Ê¶ÈÌ³¡×¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿¦°÷¤ò½ü¤­¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤Ï°ì»þ²ò¸Û¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ¥µー¥Ó¥¹¤äÅý·×È¯É½¤âÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀ¯¼£¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¡×¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤ò