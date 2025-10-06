²òÀâ¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¡á£¹·î£²£µÆü/Brooke Sutton/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡Ê£Î£Æ£Ì¡Ë¤Î¸µ¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£Ñ£Â¡Ë¤Ç²òÀâ¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¸µÁª¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤ÇÍðÆ®»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£Î£Æ£Ì¤Î£µÆü¤Î»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿