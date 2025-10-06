¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬6Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±©Ä»¿µ°ì¤¬¡Öº£½µ¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶ÌÀî»á¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¸µ±ÉÂÀ°ìÏº»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£