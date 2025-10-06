¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤ÎÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¡¢6¥á¡¼¥È¥ë30¤ÎÀ¤³¦¿·µ­Ï¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¢¥ë¥Þ¥ó¥È¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬2025Ç¯10·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º§Ìó¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥·¥ì¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥Ç¥ë¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤È¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿º§Ìó¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ÎÆü¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥Ç¥ë¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ