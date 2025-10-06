¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Ý¯ºä46¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¡Ê10·î29Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÝ¯ºä46Â¼°æÍ¥¡Ë º£ºî¤Ï»°´üÀ¸¡¦Â¼°æÍ¥¤¬½é¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£ ¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡ÙÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤­¤ÊÝ¯ºä46¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ý¯ºä46¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥á¥ó¥Ð&#