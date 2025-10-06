島根県を走る一畑電車が、友好協定を結ぶ台湾の「国営台湾鉄路股份有限公司（台鉄）」との相互ラッピング企画として、8000系2両目となる8002号車の営業運転を2025年10月8日（水）から開始します。この新しい車両の車体には、台湾の名勝や景勝地が親しみやすいイラストで描かれています。一方、台鉄の車両には島根県の名勝が施され、10月22日より台湾の平渓線で運行予定です。台湾の魅力が満載！8002号車ラッピン一畑電車は、