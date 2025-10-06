¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û »°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ê°Ê²¼¡¢JSB3¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE ¡ÈJSB FOREVER ～ONE～¡É¡Ù¤ò10·î4Æü¡¦5Æü¤ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¢£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤­¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃ±ÆÈ¸ø±é 2010Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¿ô¡¹¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤­¤¿JSB3¤¬¡¢