総合格闘技大会「UFC320」は4日（日本時間5日）、米国・ラスベガスのT-Mobileアリーナにて開催。メインマッチのライトヘビー級タイトルマッチでは、38歳の前王者アレックス・ペレイラ（ブラジル）が王者マゴメド・アンカラエフ（ロシア）との約7カ月ぶりのダイレクトリマッチをわずか80秒のTKOで制して王座奪還に成功した。 ■元RIZIN王者に敬意も「ものすごく礼儀正しい」 ペレイラは今年3月に同級1位だったアン