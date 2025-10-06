»°ÍÛ¾¦²ñ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î6Æü¸áÁ°(11:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6.7²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.9¡óÁý¤Î25²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»ú