¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï6Æü¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâ¥Ó¡¼¥ëÁ´6¹©¾ì¤ÎÁà¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼êºî¶È¤Ç¼õÃí¤·¤¿Ê¬¤òÀ¸»º¤·¡¢½ç¼¡½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£