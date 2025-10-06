¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢10·î6Æü½µ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Ï¡Ö¹â¤á¤Î¾å¤Î·ì°µ¡Ê¼ý½Ì´ü·ì°µ¡Ë¡×¤ò²¼¤²¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¡Ö¹â¤á¤Î²¼¤Î·ì°µ¡Ê³ÈÄ¥´ü·ì°µ¡Ë¡×¤ò²¼¤²¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¾å²¼¤Î·ì°µ¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬½é¤á¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿ÆýÍ³ÍèÁÇºà¡Ö¥È¥ê¥Ú¥×¥Á¥ÉMKP¡Ê¥á¥Á¥ª¥Ë¥ó¡½¥ê¥¸¥ó¡½¥×¥í¥ê¥ó¡Ë¡×¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¡ÖÆñ¾Ã²½À­¥Ç¥­¥¹¥È¥ê¥ó¡×¤ò´Þ¤à¡£¥È¥ê