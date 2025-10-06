£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤óÂÎ½Å´ÉÍý¤ÎÂçÀÚ¤µÄÖ¤ë¡Ö£±ÈÖ¸º¤Ã¤¿»þ¤¬51¥­¥í¤ò¤­¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡ÛÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇÂçÂÎ½Åº¹¤Ï£±£°¥­¥í°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡¢¤ä¤Ï¤êÂÎ½Å¤ÏÊª¸ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢