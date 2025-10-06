¢£MLBÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¼¥«¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ê¤ÉMLB¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆüÄø¡õ·ë²Ì¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Âè2Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢Éé¤±¤ì¤Ð²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÏÂè1Àï¤ÇÃæ3Æü¤ÎM.¥Ü¥¤¥É¡Ê34¡Ë¤òÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢1²ó»ý¤¿¤º¤Ë¹ßÈÄ¡¢¥Á¡¼¥à¤â