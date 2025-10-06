ÀÖ¾ëÆý¶È¤Ï10·î7Æü¤«¤é¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ëìÔÂô¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¤òÁ´¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï216±ß(ÀÇ¹þ)¡£¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¤Ï¡¢²Ì¼Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡É¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡£²ÌÆù´¶¤äÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢º£²ó12Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£¡Ò¡È¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¹¥¤­¤¬´î¤Ö¡É¤¤¤Á¤´ËÜÍè¤Î¹á¤êŽ¥Ì£¤ï¤¤¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¡Ó¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ëìÔÂô¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢´°½Ï¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤¤¤Á¤´¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿