ENHYPEN¤¬¡¢Ìó64Ëü6000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡ÖENGENE¡×¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê¹­¤²¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥­¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀäENHYPEN¤Ï¡¢10·î3Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖENHYPEN WORLD TOUR ¡ÆWALK THE LINE¡Ç¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖWALK THE LINE¡×¡Ë¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£3Æü´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÇ®¤¤´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿