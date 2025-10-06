Ãæ¹ñ¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Éô¤ä¸òÄÌ±¿Í¢Éô¤Ê¤É¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼Âç²ñ2025¡×¤¬10·î16¡Á18Æü¤ËËÌµþ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍøÍÑ¡¢¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ç¤Î±þÍÑ¤È³×¿·¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤äÀìÌç²È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÎºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ä·¹¸þ¤ò¶¦Í­¤·¤Þ¤¹¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¡¦Æ»Ï©¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤Î°ìÂÎ²½¡×·úÀß¤ÎÀ®²Ì¡¢¡ÖAI+¼«Æ°¼Ö¡×