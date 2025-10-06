6Æü¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤ÏÂâ°÷1¿Í¤Î¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î£¶ÆüÉÕ¤±¤ÇÄä¿¦7Æü¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¶ÈÌ³Ââ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°Ó´±¤Ç¤¹¡£¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°Ó´±¤ÏµîÇ¯3·î14Æü¤«¤é12·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»äÍÑ¼Ö¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·1·î15Æü¤ËËÜ¿Í¤¬ÉôÂâ¤ËÊó¹ð¤·È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ó´±¤ÏÌÈµö¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤º¼º¸ú¤·¤¿¤Þ¤Þ±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Ó´±¤ÏÃóÆÖÃÏ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô