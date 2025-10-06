À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥È¥Þ¥à(ËÌ³¤Æ»Í¦Ê§·´)¤Ï9·î17Æü¡Á24Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹ 2042À½ºî°Ñ°÷²ñ¡×(¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦Ä«Æü¿·Ê¹)¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹ 2042¡×ÆÃÊÌ´ë²è¡ÁÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤ò¶õÁÛ¤·¤è¤¦¡£¡Á¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹ 2042¡×ÆÃÊÌ´ë²è¡ÁÌ¤Íè¤Î±À³¤¥Æ¥é¥¹¤ò¶õÁÛ¤·¤è¤¦¡£¡Á±À³¤¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢2005Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±À³¤¤È»³¡¹¤ÎÀä·Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤­¤¿¡£±À³¤¥Æ¥é¥¹¤«¤é¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡¢