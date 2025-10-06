½µÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë800±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉý¾å¾º¤È¤Ê¤ê4Ëü6000±ßÂæ¸åÈ¾¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢¾å¤²Éý¤Ï2000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢4Ëü7782±ß52Á¬¤ÎÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£3Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë4Ëü5769±ß50Á¬¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³ô¹â¥Ô¥Ã¥Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£