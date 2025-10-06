¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPAUL & JOE¡Ê¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡£10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§426¤Ë¡¢¡ÖPAUL & JOE GARDEN¡Ê¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥¹¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ