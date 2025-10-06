¡þÎý½¬»î¹çµð¿Í ¡½ SUBARU¡Ê2025Ç¯10·î6ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ï6Æü¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ø¸þ¤±¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¦SUBARU¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÀ¾´Ü¤¬Î©¤Ä¡£µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Êº¸¡Ë´Ý¡ÊÃæ¡Ë¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý¡Ê»°¡Ë²¬ËÜ¡Ê°ì¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡ÊÊá¡ËÂç¾ëÂî¡Ê±¦¡ËÃæ»³¡ÊÆó¡ËµÈÀîDHºäËÜÅêÀ¾´Ü