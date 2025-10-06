¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤è¤ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÌðÌî¥¢¥±¥ß(¤ä¤Î¡¦¤¢¤±¤ß)³¨ËÜºî²È1973Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£É´²ßÅ¹¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢27ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é³¨ËÜ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎËÜ¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ê»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡Ë¼çºÅ¤Î³¨ËÜ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö³¨ËÜ½Î¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¡Ø¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¤¢¡¼¤Ê ¤¢¡¼¤Ê¡Ù¡ÊÂçÆüËÜ¿Þ½ñ¡Ë¤Ç³¨ËÜºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶á´©¤Ë¡Ø¤Õ¤­¤Õ¤­ ¤Ñ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ö¡¼¤Ö¡¼¡Ù¡ÊÆ¸¿´¼Ò¡Ë