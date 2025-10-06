ÊÆ¹ò°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ»Ù±çµ¡¹½¤Ï6Æü¡¢¸þ¤³¤¦3¥«·î¤Î¥³¥á²Á³Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹9·î¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬Á°·î¤«¤é12¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î57¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÀáÌÜ¤Î50¤ò¾å²ó¤ê¡¢Àè¹â´Ñ¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£