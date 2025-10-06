Ê¡²¬¸©·Ù½¡Áü½ð¤Ï6Æü¡¢½¡Áü»Ô»°ÁÒ¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç5Æü¸á¸å1»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷¤«¤é¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£½÷¤Ï40¤«¤é50ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡£´ã¶À¤òÃåÍÑ¤·¡¢Çò¤È¿å¿§¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£